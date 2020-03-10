AFP: واشنطن تدعو للتصويت في الأمم المتحدة حول الاتفاق مع طالبان

أفاد دبلوماسيون عبر "وكالة الصحافة الفرنسية- AFP" أن "الولايات المتحدة دعت اليوم للتصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يؤيد اتفاقها مع طالبان، الذي يرمي الى تمهيد الطريق أمام إحلال السلام في أفغانستان"، موضحين أن "طلب التصويت يأتي بعد اجراء مفاوضات حول مسودة مشروع قرار متعلق بالاتفاق".
يذكر أن الولايات المتحدة، بدأت بسحب جنودها من أفغانستان كجزء من الاتفاق الذي أبرمته مع طالبان في 29 شباط الماضي.
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