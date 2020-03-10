الخارجية المصرية: بن فرحان أكد دعم السعودية لمصر بملف سد النهضة بمواجهة إثيوبيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ ان "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد دعم ​السعودية​ لمصر في ملف ​سد النهضة​ في مواجهة ​إثيوبيا​، لما يحفظ ​الأمن​ القومي المصري". هذا وسلم وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​ نظيره السعودي رسالة من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن الموقف الحالي من قضية سد "النهضة" وآخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات.

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