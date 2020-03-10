السعودية تؤكد استئناف رحلات الطيران بين المملكة ومصر يومي الثلاثاء والأربعاء

أعلنت سفارة السعوية لدى مصر إحاطة المواطنين بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط ​السعودية​ و​مصر للطيران​ وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 10 و 11 اذار، وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة.

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