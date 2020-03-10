الخارجية الأميركية: جيفري سيزور مقر الناتو لبحث سبل دعم تركيا في سوريا

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​، ان "ممثل الولايات المتحدة الخاص المعني بسوريا جيمس جيفري، سيزور الثلاثاء المقبل مقر الناتو في بروكسل لإجراء محادثات مع الحلفاء حول سبل دعم تركيا في سوريا، كما سيجري لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في ​الاتحاد الأوروبي​ لبحث وطلب مساعدة خاصة بالوضع الإنساني الصعب في سوريا خاصة في إدلب، وتحقيق تطبيق القرار 2254 ل​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة حول ​الأزمة السورية​".

هذا وتشهد منطقة إدلب لخفض التصعيد توتراً حاداً منذ شباط الماضي بعد إطلاق ​الجيش السوري​ عمليات عسكرية واسعة ضد المسلحين ردا على هجماتهم إلى مواقع القوات الحكومية السورية، ما أسفر حسب ​الأمم المتحدة​، عن تدهور ملموس للأوضاع الإنسانية في المنطقة، كما تسبب في ​اشتباكات​ مع ​الجيش التركي​، الذي يدعم ما تصفه بتشكيلات المعارضة المعتدلة.