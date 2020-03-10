داخلية الاردن: بدء العمل باشتراط شهادة خلو من كورونا للقادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا

أعلن وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، "بدء العمل باشتراط شهادة خلو من ​فيروس كورونا​ للقادمين من ​فرنسا​ و​إسبانيا​ و​ألمانيا​، اعتبارا من يوم السبت المقبل 14 آذارالحالي"، مشيراً الى انه "أرسل كتاباً إلى مدير ​الأمن العام​، يبلغه فيه قراره"، مؤكدا أنه "دون إبراز هذه الشهادة يمنع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول"، مبيناً ان "​وزارة الصحة​ ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأردنيين القادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا ممن لا يحملون الشهادة الصحية المطلوبة".

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