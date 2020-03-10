أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​، عن "ارتفاع الحالات التي ثبتت إيجابيتها ل​فيروس كورونا​ إلى 59 حالة". هذا وأعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​، في وقت سابق، قرارا بـ"تعليق الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام، حرصا على ​الصحة العامة​ وسلامة النزلاء، نتيجة انتشار فيروس كورونا عالميا". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المصرية: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لـ 59 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.