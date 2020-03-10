فارس الجميل: الايمان ليس جهل وهناك عفوية بالتعاطي بالايمان من قبل الناس

نفى ​فارس الجميل​ مستشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​، الخبر الذي تم اشاعته بأن ميقاتي مصاب ب​فيروس كورونا​، مشيرا الى ان الاساءة الى الناس بهذا الشكل مرفوض، مؤكدا بأن الوضع طبيعي وقد شارك ميقاتي في تقديم واجب العزاء في العديد من الاماكن في ​طرابلس​.

ولفت الجميل في حديث تلفزيوني، الى ان الايمان ليس جهل، وهناك عفوية في التعاطي بالايمان من قبل الناس. وذكر بأنه تم منع مذبح على المسرح للاب فادي تابت، كما اعترضنا على تصريحات الاب ​رمزي جريج​.

واكد ان الطاعة اساس الايمان، وليست من الشطارة مخالفة امر الكنيسة، ولكن الله طلب ان يكون لدينا حكمة.