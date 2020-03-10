الأب رواد الشقور: اعترضنا على قرار الكنيسة لأنه اسقط عبر المظلة

أكد الأب رواد الشقور، في حديث تلفزيوني، "عدم وجود مشكلة في الكنسية، ولكن يوجد فقط اختلاف لوجهات نظر معينة"، مشيراً الى انه "نحن ابناء الكنيسة الانطاقية الشرقية المارونية نلتزم بتعاليم الكنيسة ودائماً نرفع شعار كنيستي دائماً على حق، ولكن البعض البسنا ثياب التمرد، ولكن من المهم جداً أن يكون في الكنيسة مناقشة للرأي الأخر، مع العلم اننا نلتزم الطاعة الى اقصى الحدود، والتزمنا بالقرار الصادر عن الكنيسة، وهذا القرار وضعنا بمواجهة مع شعبنا وكان لدينا ملاحظات على هذا القرار ونعلم ان السادرة المطارنة هم الضامنين للإيمان".

ولفت الشقور الى ان "المطلوب ان يبقى ​السلام​ باليد والمناولة كما كانت عليه في السابق، ونحن اعترضنا على هذا الامر وكأن القرار اسقط عبر المظلة بل كان يجب ان يتم التمهيد له مسبقاً وان تكون له الارضية الصحيحة".