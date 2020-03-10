الشيخ أحمد طالب: الذهاب للمسجد لأشخاص لديهم عوارض الكورونا هو حرام شرعا

أكد المفتي الجعفري الشيخ ​أحمد طالب​، في حديث تلفزيوني، ان "من اسس ​الدين​ هو العقل ويوجد عبادة لدفع الاذى عن النفس والكثير من المؤمنين لا يدركون هذا الامر بسبب عجز الخطاب الديني وقلة وعيهم، وبعض الناس لديهم خلفية ايمانية نابعة من نية صالحة"، مشيراً الى ان "اصل الايمان هو ان ادعو الله في الشفاء ولكن لحس الاضرح لا يعتبر من الامور الدينية"، لافتاً الى ان "التوسل الى الله عبر العظماء لا مشكلة فيه، والاستعانة بوسائل بشرية لديهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى، للتقرب اليه لا مشكلة فيه، مع الادراك تماماً ان الله هو الشافي المعافي"، مشدداً على ان "الذهاب الى المسجد لأشخاص لديهم عوارض فيروس الكورونا هو حرام شرعا".

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