رابطة موظفي الإدارة العامة: سنتخذ غدا القرار المناسب ازاء فيروس كورونا

دعت ​رابطة موظفي الإدارة العامة​، في بيان، رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ والوزراء، الى "إيلاء موضوع انتشار فيروس الكورونا بين المواطنين إهتماماً إستثنائياً"، مطالة بـ"الاستجابة الى كتابها المرسل اليهم والذي توضح فيه خطورة ما يكتنف الادارة العامة والموظفين، وتطلب من مندوبيها في ​الادارات العامة​ تزويدها ب​تقارير​ عن وضعية اداراتهم لجهة مدى توفر سبل الحماية لهم بمهلة قبل ظهر غد الاربعاء".

وأعلنت الرابطة انها "ستتخذ بعد ظهر الغد القرار المناسب، وصولا الى الاقفال التام لحماية الموظفين والمواطنين على حد سواء في ظل رد الجهات الحكومية المسؤولة ومدى توفر الحماية للموظفين في اداراتهم".