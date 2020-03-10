متحدث الوزراء يكشف 5 فعاليات يطبق عليها قرار الحظر بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة رصدت 5 فعاليات ينطبق عليها قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق إقامة الفعاليات التي تتضمن تجمعات جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء الجمهورية، أمس الاثنين.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، عبر فضائية "الحدث" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الفعاليات هي: (المؤتمرات، والموالد، والمعارض، والاحتفالات الغنائية، والمهرجانات)، مشيرًا إلى حظر إقامة الفعاليات من الآن وحتى إشعار آخر بصدور توجيهات من رئيس الوزراء.

وأوضح أن المحافظة التي بها فعالية لا تندرج تحت الفعاليات الخمس عليها المبادرة بالاتصال بالجهات المعنية؛ للاستفسار عن انطباق الحظر على الفعالية أم لا، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة بمنع التجمعات احترازية لأنها بيئة خصبة لنقل العدوى.

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