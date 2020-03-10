محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ): سجلت الصين 17 حالة وفاة جديدة، و19 إصابة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الساعات الـ 24 الماضية. جاء ذلك حسبما أفادت السلطات الصحية في الصين اليوم الثلاثاء. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 17 وفاة و19 إصابة جديدة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.