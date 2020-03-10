كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات المغربية تعلق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، كما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.