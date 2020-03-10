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إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا بعد زيارة البرلمان

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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمس الاثنين إن وزير الثقافة فرانك ريستر أصبح أحدث سياسي يصاب بفيروس كورونا بعد إصابة عدد من أعضاء البرلمان بالمرض الذي يعرف باسم كوفيد-19.

وأضاف الوزير لتلفزيون (بي.إف.إم) أن حالة ريستر في تحسن ويخلد للراحة في منزله.

وذكرت تقارير إعلامية أمس الاثنين أن خمسة نواب بالبرلمان الفرنسي‭ ‬جرى تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا إضافة إلى أحد العاملين بمطعم الجمعية الوطنية (البرلمان) حيث يعتقد أن بعض المشرعين المصابين أو جميعهم ربما التقطوا الفيروس هناك.

وقالت مصادر بوزارة الثقافة إن ريستر ربما التقط الفيروس من أحد البرلمانيين الخمسة. وأضافوا أن الوزير المصاب التقى آخر مرة مع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل عدة أيام.

كان متحدث كشف في وقت سابق أن الفحوص التي أجريت للرئيس التنفيذي لشركة مطارات باريس أوجستين دي رومانيه لمعرفة مدى إصابته بالفيروس جاءت إيجابية مشيرا إلى أنه يباشر عمله من منزله.

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