شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. الأردن يدرس منع رسو سفينة سياحية بالعقبة والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية محمد السلمان في بيان رسمي، إن الهيئة تتابع بشكل دقيق تحركات جميع السفن المتجهة إلى ميناء العقبة سواء السياحية أو البضائع والحاويات قبل وصولها المياه الإقليمية بـ 30 يوماً بالتنسيق مع وكلاء الملاحة، مضيفا أن السفينة المذكورة من المقرر أن تصل يوم 26 مارس الجاري .
وأكد السلمان أن قرار المنع من الوصول إلى ميناء العقبة، سيكون احترازياً ووقائياً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19)، لا سيما وأن السفينة السياحية تجوب عدداً كبيراً من الدول ضمن برنامجها السياحي، ومنها مدينة العقبة.
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