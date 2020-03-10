عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيروس كورونا يضرب وزير الثقافة الفرنسي

الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أصيب وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر بفيروس كورونا المستجد، بعد مشاركته في جلسات بالبرلمان الفرنسي الموبوء بالمرض.



وقال مجلس الوزراء الفرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن وزير الثقافة أصيب بفيروس كورونا المستجد، مشددا على أنه "في حالة جيدة" وفي منزله الباريسي.

وأضاف مجلس الوزراء الفرنسي: "لقد أظهرت عينة فحص الفيروس أنها إيجابية، بعد ظهور الأعراض صباح اليوم"، مشيرا إلى أن فرانك ريستر قضى عدة أيام الأسبوع الماضي في الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث تم تأكيد العديد من الحالات، بحسب صحيفة "لا كروا" الفرنسية.

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وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مجلس الوزراء الفرنسي إن "قواعد الوزراء هي نفسها بالنسبة لجميع الشعب الفرنسي، وبالنسبة للحكومة، تبقى قواعد العزل والحجر الصحي الصارمة".

وأمضى فرانك ريستر عدة أيام الأسبوع الماضي أمام لجنة الشؤون الثقافية التابعة للجمعية (البرلمان) لعرض مشروع قانونه على الاتصالات السمعية البصرية.

وأصيب 5 نواب واثنان من موظفي الجمعية الوطنية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، بمن فيهم اثنان من المسؤولين المنتخبين الذين شاركوا في اجتماعات لجنة الشؤون الثقافية.

فرانك ريستر ليس أول مسؤول حكومي في العالم مصاب، فهناك العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين والإيطاليين بينهم رئيس الأركان الإيطالي.