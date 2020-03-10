عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيناتور أمريكي يفرض حجرا صحيا على نفسه جراء كورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن سيناتور جمهوري في الكونجرس الأمريكي، الإثنين، أنه سيفرض على نفسه حجراً صحياً لأنه تعرّض لفيروس كورونا المستجدّ نهاية فبراير/شباط، قبل لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



Advertisements

وأوضح دوج كولينز، في بيان، أنّ منظمي مؤتمر كبير للمحافظين (سيباك) عقد نهاية فبراير/شباط أبلغوه بأنه تم التقاط صورة له مع شخص تبيّن بعدها أنه مصاب بفيروس كورونا، وقال: "رغم أنني أشعر بأنني في صحة جيدة ولا أشعر بأي أعراض، فإني قررت أن أضع نفسي طوعا في الحجر الصحي لمزيد من الحذر".

وكولينز كان رافق ترامب، الجمعة، خلال زيارة رسمية، وبدا واقفا تماما خلفه، ويعد ثالث سيناتور يفرض حجرا صحيا ذاتيا بسبب كورونا.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤولون عن إصابة ضابط بقوات المارينز، وأوضحوا أنه عمل بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".