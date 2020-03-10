عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة جراء كورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

حسم المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، مساء الاثنين، الجدل في البلاد بشأن تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد.



ونفى سعد ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن اتخاذ قرار بتعطيل المدارس من الثلاثاء 10 مارس الجاري لمدة 4 أسابيع.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري على الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك" أن "ما نشر أو تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة من الثلاثاء غير صحيح جملة وتفصيلا".

Advertisements

وقال سعد: "أي قرار يتم اتخاذه يتم إعلانه على الفور من الجهات المعنية، وعلى المواطنين متابعة الأخبار الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم تداول الشائعات، التي تهدف لإحداث البلبلة في المجتمع".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن إعلان حالة الطوارئ بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ونفى المجلس تلك الأنباء، حيث تم التأكيد على أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية، بعدما تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان والمحافظات المعنية.

وأكد المجلس أن الوضع الصحي آمن ومستقر تماماً بكافة محافظات الجمهورية، وأشار إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية.