عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تونس توقف كافة الرحلات مع إيطاليا.. وقرار بشأن التعليم

الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، مساء الاثنين، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأوضح المكي "تقرر إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، كما تم اختصار الرحلات بين تونس وفرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع من تونس إلى مرسيليا بدل رحلتين".

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وأضاف "على مستوى النقل الجوي. تم الاتفاق على ألا تستقبل تونس خطوط طيران من إيطاليا إلا روما وتقرر التخفيض من عدد الرحلات من 14 إلى 3 رحلات فقط".

وأشار وزير الصحة إلى أن هذه الإجراءات سارية المفعول إلى غاية يوم 4 أبريل 2020 ويمكن تعديل هذا التاريخ بحسب تتبع حالة الوضع .

وبالنسبة للدراسة، أكد وزير الصحة التونسي أن الوضع لا يستدعي إيقاف المدارس، ولكن نظرا لانشغال الرأي العام وحرصا على سلامة التلاميذ تقرر تقديم العطلة لتبدأ يوم الخميس 12 مارس وذلك في كل مستويات التعليم.