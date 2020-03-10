شكرا لقرائتكم الخارجية الأميركية تدين محاولة اغتيال حمدوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دانت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، في بيان محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك.

ونجا رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك الاثنين من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم.

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من جهته، طمأن حمدوك الشعب السوداني من خلال تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها:

"أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".

وأكد التلفزيون السوداني أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن. بدوره طمأن مجلس الوزراء السوداني "الشعب والعالم بأن رئيس الوزراء بخير".