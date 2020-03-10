الملك السعودي يتنحى قريباً وينصيب محمد بن سلمان ملكاً على السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

بعد ساعات قليلة من نشر صحيفتي “وول ستريت جورنال” و “نيويورك تايمز” الأمريكيتين نقلاً عن مصادر مطلعة أنه تم اعتقال الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك وولي العهد السابق محمد بن نايف ، كشف المغرد الشهير “مجتهد” معلومات جديدة عن الحدث الكبير داخل الأسرة الحاكمة في السعودية .

ونشر مجتهد تغريدة على تويتر ، أشار فيها أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز – توفي أو يحتضر- حسب تعبيره .

وأضاف أن المعتقلون من العائلة الحاكمة بالعشرات وليس فقط أحمد وأبناء نايف ، مؤكداً أن الموظفون في الديوان والقصر والحرس الملكي لا يمكنهم الوصول إلى الملك سلمان لأسباب صحية.

وأضاف أن محمد بن سلمان ينوي إعلان بيان منسوب للملك بالتنحي وتنصيبه ملكا على السعودية .