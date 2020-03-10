«بينهم مصري»..السعودية تعلن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بـ "فيروس كورونا "

أعلنت وزارة الصحة السعودية الاثنين عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ). وذكرت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : - ثلاث حالات لمواطن ومواطنتان ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من السفر لكل من إيران والعراق وهم في العزل في مستشفى بالمنطقة الشرقية.

- الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من جمهورية مصر العربية ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة وتم تنويمه في العزل في مستشفى بمكة المكرمة وجرى حصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

ليصبح مجموع الحالات المسجلة داخل المملكة 20 حالة.

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