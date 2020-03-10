«أبرزها الغاء البصمة»..قرارات النائب العام للحد من انتشار "فيروس كورونا"

أصدر النائب العام المستشار "حمادة الصاوي " منشورا بألزام كافة النيابات باتباع التدابير المعلنة من وزارة الصحة، بشأن الوقاية من فيرس كورونا بمكاتب أعضاء النيابات والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف الحجز،وتعقيمها بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة.

وجاء بالمنشور: "إنه ايمانا من النائب العام بأهمية الحفاظ على سلامة الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وجمهور المتعاملين مع النيابات من المتقاضين ومواطنين والمتهمين،وأمر النائب العام بوقف استخدام بصمة الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر".

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كما طلب الحد من تواجد غير المتهمين ومحاميهم والمتقاضين والشهود يمقار النيابات، ومنع تواجد الأهالى بداخلها كما أمر بتوفير كمامات بالنيايات التى يتردد عليها أجانب، على أن يرتديها الموظفون المتعاملون معهم .

وفيما يلى قرارات النائب العام: