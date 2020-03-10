السعودية تعلن استئناف رحلاتها الجوية مع "مصر" يومي "الثلاثاء والأربعاء"

أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة استئناف حركة الطيران بين المملكة ومصر بدءً من غدا الثلاثاء وفق الجداول المعتادة. وقالت "السفارة السعودية بالقاهرة" في بيان لها اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : #تنويه| تود سفارة المملكة لدى مصر إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 1٠-11 مارس، وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة

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