عضو في الكونغرس يعلن تعرضه لكورونا

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واشنطن: أعلن عضو جمهوري في الكونغرس الأميركي الإثنين أنه سيفرض على نفسه حجراً صحياً رغم ان "اي اعراض" لم تظهر عليه لأنه تعرّض لفيروس كورونا المستجدّ نهاية شباط/فبراير، قبل لقاء مع الرئيس دونالد ترمب.

واوضح دوغ كولينز في بيان أنّ منظمي مؤتمر كبير للمحافظين (سيباك) عقد نهاية شباط/فبراير ابلغوه انه تم التقاط صورة له مع شخص تبيّن بعدها انه مصاب بفيروس كورونا.

وقال "رغم أنني اشعر بأنني في صحة جيدة ولا اشعر باي اعراض، قررت ان اضع نفسي طوعا في الحجر الصحي (...) لمزيد من الحذر".

وكولينز كان رافق الرئيس الاميركي الجمعة خلال زيارة رسمية، وبدا واقفا تماما خلف ترمب.

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