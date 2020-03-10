شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "دينية البرلمان" تناقش إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعا اليوم الثلاثاء، حيث تواصل اللجنة نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، وهو اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، فضيلة مفتي الديار المصرية.

وفى وقت سابق استقبل الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكازاخستانية، الثلاثاء، الماضى سفير دولة كازاخستان، السفير أرمان أساغليف، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.

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وكان الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، التقى بوفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، يضم (كارى بيتزولد، القائم بأعمال المستشار السياسىن وآخرين)، وذلك بمقر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، خلال اللقاء، إن اللجنة لديها مشروعات قوانين لمنع التطرف في الفتاوى في وسائل الإعلام المصرى، ولمواجهة كل ما يؤدى إلى وقوع فتن في المجتمع أو حدوث تطرف أو إرهاب داخل المجتمع أو خارجه، متابعا: "أظن ظنا أقرب إلى اليقين أننا دائما سنكون في تعاون مستمر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما أننى أناشد السفارة الأمريكية بأن يكون التعاون بيننا وبينكم دائما وأبدا من أجل السلام العالمى الدائم"، وتابع: "دائما في كل مؤتمراتى وزياراتى أنقل للعالم محاربة مصر للتطرف والإرهاب ونداءاتها للعالم بأكمله بأن يكون هناك سلام وتعايش سلمى في العالم أجمع".

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن رسالة مصر للعالم هى السلام والعدل واحترام الآخر والتعايش السلمي، لافتا إلى أن مصر تحارب الإرهاب والتطرف في الداخل والخارج من أجل هذه الرسالة.