شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: "الرئيس لم يتدخل فى قانون الإدارة المحلية ومتعرضش عليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتدخل فى أى أمر يخص مشروع قانون الإدارة المحلية، قائلا: "الرئيس لم يتدخل فى هذا الأمر، ومحدش عرض عليه هذا المشروع"، مضيفا: "مشروع قانون الإدارة المحلية نوقش فى المجلس وتمت إرجاء مناقشته من داخل المجلس".

جاء ذلك ردا منه على النائب محمد عطا سليم، الذى أعلن رفضه لمشروع القانون المُقدم من النائب طارق الخولى، بشأن تنظيم عمل نواب المحافظين، حيث قال سليم: "هذا القانون محترم لكن يجب النظر إلى تكلفة الفرصة البديلة، وكان يجب إصدار قانون الإدارة المحلية أولا"، وأضاف: "تم نقل صورة غير دقيقة لرئيس الجمهورية بشأن قانون الإدارة المحلية، البلد جاهزة للإدارة المحلية وأى حاجة"، وهو ما رفضه عبد العال، قائلا: "لا تُقحم رئيس الجمهورية فى الأمر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشـروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

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ويستهدف المشروع تحفيز الشباب على قبول شغل هذا المنصب، حتى لا يكون سببًا لتنفير الشباب عن المشاركة فى دولاب العمل التنفيذى وسيعطى دفعة كبيرة للعمل العام لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التى تسهم فى تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع .

كما يستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، تنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية .