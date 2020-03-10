شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تناقش طلب إحاطة حول احتياج مستشفى ملوى إلى جهاز أشعة مقطعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، حيث تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت موسى الشرقاوي، بشأن احتياج مستشفى ملوي إلى جهاز أشعة مقطعية 160 لوجود وحدة قسطرة بها وبعض الأجهزة الأخرى، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت موسى الشرقاوي، بشأن انضمام مستشفى ملوى لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتناقش لجنة الصحة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن صدور قرار وزيرة الصحة والسكان بضم مستشفى ملوي العام- محافظة المنيا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بجانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم إحلال وتجديد مستشفى الرمد – مركز سمالوط - محافظة المنيا.

وتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم تقسيم الإدارة الصحية إلى إدارتين- مركز سمالوط - محافظة المنيا، بجانب طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم وجود وحدة عناية مركزة للباطنة لمستشفى اليوم الواحد- مركز سمالوط - محافظة المنيا، وطلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن عدم تنفيذ إحلال وتجديد للوحدات الصحية لمركز مغاغة -محافظة المنيا.