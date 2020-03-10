شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "خطة البرلمان" تعتمد تقريرها لـ"الحساب ختامى 18/19" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتمد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة النهائي عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019.

وأوضح النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية، أن اللجنة قاربت على الانتهاء من تقرير اللجنة لتسليمه للأمانة العامة للبرلمان، وأن ما ستناقشة اللجنة هى مسودة أولى وسيأتى التقرير في أكثر من 500 صفحة ويتضمن أكثر من 150 توصية مُوجهة للحكومة بشأن ملاحظات اللجنة على الحساب الختامى.

وأوضح سالم أن اللجنة عقدت 24 اجتماعا لمراجعة الحسابات الختامية لموازنات 42 جهة، وهى، 14 وزارة، 15 هيئة عامة خدمية، 12 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الهيئات والوزارت التي تم مناقشة الحسابات الختامية للموازنتها بلغت 42 جهة عن السنة المالية 2018/2019.

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وتبين للجنة من واقع دراستها للحساب الختامي زيادة متوسط الفرد فى الدخل من إجمالى الدين العام الحكومى الداخلى إلى نحو 35 ألف و5.4 جنيه فى 30/6/2019 مقابل نحو 32 ألف و107.3 جنيه فى 30/6/2018، 28 ألف جنيه، 25 ألف و139 جنيه، 21 ألف و230 جنيه فى 30/6/2017، 30/6/2016، 30/6/2015 على التوالى، وبزيادة بلغت نحو 2898.1 جنيه بنسبة 9% مقارنة بالموقف فى 30/6/2018.

كما رصدت اللجنة، عدم استفادة الحكومة من الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لمواجهة متطلبات الخطة الاستثمارية بالهيئات العامة الاقتصادية، خلال السنة المالية 2018/2019، حيث بلغت نسبة الاستخدام، على سبيل المثال لا الحصر (الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية 2.7% - هيئة تنفيذ مشروعات المحطات لمائية لتوليد الكهرباء 5.9%).