شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: إهانة بوتين لأردوغان مسحت بكرامة الديكتاتور العثمانى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن الإهانة البالغة التى ألحقها الرئيس الروسي بوتين بالرئيس التركي أردوغان خلال زيارته لروسيا :"مسحت بكرامة أردوغان الأرض وفضحت حجمه الحقيقي"، موضحا أن فلاديمير بوتين استهزأ برجب طيب أردوغان ودفعه للانتظار أمام مكتبه دقيقتين فى انتظار السماح بالدخول فى بادرة دبلوماسية لا تحدث كثيرا.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، فى بيان له اليوم، إلى أن أردوغان يعيش حالة الذل أمام بوتين كما أن قواته فى إدلب واستهدافها من جانب الجيش السورى تدفعه للرضوخ لمطالب بوتين وأوامره.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب على أن روسيا تجهز لأردوغان نارا ضخمة في إدلب، لكنها تنتظر منه حتى يكمل تواجده الغير شرعى فى هذه البقعة السورية وحلمه المتهور بمنطقة تركية آمنة شمال سوريا، قائلا إن الاستهانة ببوتين أصبحت فى الداخل والخارج، كما أن هناك تململا واضحا من جانب الأتراك تجاه السياسة المتهورة لاردوغان والتى دمرت الاقتصاد التركي وأضاعت الليرة.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن بيانات وزارة الداخلية التركية كشفت أن 13.8% من حالات الانتحار التي وقعت في تركيا في العام الماضي 2019، سببها الرئيس ضيق المعيشة وارتفاع الديون وتفشي البطالة، وأن 50% من الحالات ببعض المحافظات التركية ترجع لأسباب اقتصادية، كاشفا عن ارتفاع حالات الانتحار عكست سوء السياسات الاقتصادية التي يتبعها حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، موضحة أن إحصاءات وزارة الداخلية كشفت أنه لا يوجد تمييز إقليمي في حالات الانتحار التي يسببها الفقر، وأن عدد الأشخاص الذين ينهون حياتهم في البلد بأكمله إنما يأخذ في الارتفاع بسبب ضيق الحال.

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ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية التركية، بلغت نسبة الانتحار بسبب ضيق المعيشة في تركيا عام 2017 نحو 11% من إجمالي حالات الانتحار، أما في عام 2019 فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 13.8%. وسجلت الداخلية أن 50% ممن انتحروا في محافظة نوشهر قد انتحروا بسبب الفقر، وتليها في ذلك محافظة هكاري بنسبة 40%.