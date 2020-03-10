شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: المرأة المصرية عبر العصور صانت الوطن وحمت المدنية وربّت الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، عن تقديره الشديد للمرأة المصرية وما تقدمه من تضحيات في سبيل رفعة الوطن والارتقاء به ومساندة قيادته السياسية، قائلا إن ما تقوم به المرأة من أدوار سياسية وتربوية واقتصادية هام ومصيري في حياة الوطن.

ووجه عضو مجلس النواب، في بيان له، التحية لنساء مصر وفتياتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قائلا في البيان، إن المرأة المصرية كانت أول من قادت الحرب ضد الإرهاب وطالبت بنزول الجيش المصري لحماية الدولة من خطر الإرهاب وخطر الإخوان والفتنة الكبرى التي كانت على أبوابها، كما نزلت في مظاهرات تفويض السيسي للقضاء على الإرهاب.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين: في كل يوم، تثبت المرأة قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها مؤمنة بوطنها متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة، وهذا ليس بجديد فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع.

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وفى وقت سابق قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث باسم الحزب، إن الحزب سيعقد احتفالية كبرى يوم 20 مارس المقبل، لتكريم الأم المصرية، تحت مسمى "الوفد مع ست الحبايب"، والتي سيتم فيها تكريم العديد من الأمهات المصرية ومن لهم دور في المجتمع .

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد أن الاحتفالية ستقوم بتكريم أمهات الشهداء، وكذلك الأمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتكريم مجموعة كبيرة من الأمهات المثاليات، لافتًا أن هذه الاحتفالية تأتى ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي يطلقها الحزب لدعم المرأة المصرية، ودعم الشباب وغيرها من المبادرات المختلفة.

وتابع الهضيبي، أن الحزب يدعم جهود الدولة الداعمة للمرأة المصرية، وما تقدمه من جهود كبيرة في عدة مجالات، لافتًا أن هذه الاحتفالية ستكون تكريم لكل أم مصرية تقدم الكثير من أجل هذا الوطن.