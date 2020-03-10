شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتخفيض رسوم تصوير الأماكن السياحية لتشجيع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب، طلب الإحاطه الذي تقدم به النائب الوفدي حسني حافظ عضو مجلس النواب موجه إلى وزير الآثار بشأن تشجيع منتجي الأفلام السينمائيه والمسلسلات التلفزيونية علي عرض الأماكن السياحية من خلال تخفيض رسوم التصوير، وعدم السماح بعرض أي فيلم يتناول مشاهد عشوائيه في مصر .

وطالب حسني حافظ بالمحافظة علي القيم المصرية وتشجيع الاستثمار والسياحة من خلال استخدام القوه الناعمة المصرية وهى الفن المصري برصد الأماكن الخلابة، والتسهيل علي الحصول علي تراخيص وتخفيض رسوم التصوير لتشجيع صناع السينما باستغلال هذة المناطق وإيصال رسالة مصر العظيمة الكبيرة من خلال إبراز الأماكن السياحية الجميلة .

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وشدد حافظ في طلبه بضرورة منع عرض آى أفلام تتعمد وتبرز صورة العشوائيات والظواهر السلبية، مضيفاً: هذا ليس هذا حجرا علي الابداع ولكن نوع من انتقاء الرسائل لتربية نشء قادر على البناء وقادر على الحفاظ علي القيم السامية والتاريخية للدولة المصرية .