شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يقر التزامات المبعوث فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 19 من مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والتى تحدد الالتزامات والضوابط التي يتعين على الموفد الالتزام بها، وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته، وإخطار مكتب البعثة المختص بكافة ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر، وعدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص، وإخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها المبعوث قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية في الداخل والخارج

وقال وزير التعليم: رصدنا مبعوثين غير منتظمين فى دراستهم ويعملون فى مهن آخرى، وتنص المادة "19" كما وافق عليها المجلس:

مادة (19

يلتزم الموفد بالآتى:

-إتمام بعثته في المدة المقررة لها وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين.

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-يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة البلاد وأن يحترم قوانين ونظم وتقاليد البلاد التي يوفد إليها

-إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته

-إخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر

-عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص

-إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها المبعوث قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات