شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجمعية الوطنية للدفاع عن الحريات يشارك بأعمال الدورة 43 لحقوق الإنسان بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالمشاركة مع مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير فى فاعليات جلسة " تعزيز و حماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والحق فى التنمية"، وذلك فى إطار أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف .

وشارك فاعليات تلك الجلسة مجموعة من المقررين الخواص بالمفوضية وممثلي الدول والمجالس الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة .

وتنعقد اليوم العديد من الفاعليات و الجلسات الهامة من أبرزها جلسة المناقشة العامة حول ماهية حالات حقوق الإنسان التى تتطلب اهتمام خاص من المجلس، حيث يتم مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بجنوب السودان، وكذلك مناقشة تقرير المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان بإيران .

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وصرح وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، بأن بعثة الجمعية وصلت إلى جنيف مساء يوم الأحد 8 مارس للمشاركة في عدد من الفاعليات علي هامش الدورة 43 بمقر مجلس حقوق الإنسان على أن تختم البعثة أعمالها يوم 14 مارس 2020 .

وفى وقت سابق شارك وفد حقوقي مصرى في أعمال الدورة 43 لمجلس ‏حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تشهد جلسة اعتماد توصيات ‏الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الإنسان في مصر ‏والتي تمت فى نوفمبر الماضى. ‏

ويتكون الوفد الحقوقي من سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار ‏للتنمية وحقوق الانسان، ورابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات،‏ وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، و يلتقى الوفد الحقوقي المصري مع عدد من المقررين الخواص وعدد ‏من المنظمات الدولية والبعثات الرسمية، فضلا عن عدد من اللقاءات التي ‏تهدف إلى مناقشة أوضاع حقوق الانسان مع صناع القرار والمنظمات ‏الدولية المعتمدة. ‏