شكرا لقرائتكم خبر عن نص تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا اليوم:

نص القانون:

المادة الأولى) يُستبدل بتعريف الأموال الوارد بالمادة ‏(1/ بند أ)، وبنصى المادتين (14، 16 مكرراً) من ‏قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 ‏لسنة 2002، النصوص الآتية:‏

مادة (1/ بند أ""أ"الأموال أو الأصول: جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد ‏الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية ‏الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية ‏والأوراق المالية أو التجارية أياً كانت قيمتها أو ‏نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو ‏معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات ‏القانونية والمستندات والصكوك والمحررات ‏المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما فى ‏ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق ‏المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى ‏والشيكات السياحية والشيكات المصرفية ‏والاعتمادات المستندية وأى عوائد أو أرباح أو ‏مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو ‏الأصول، أو أى أصول أخرى أعدت لاستخدامها ‏للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما ‏تشمل الأصول الافتراضية التى لها قيمة رقمية ‏يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن ‏استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.‏

مادة (14):‏

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.‏

وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من ‏المادة (32) من قانون العقوبات.‏

مادة (16 مكرراً):‏

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة ‏لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير ‏المالية، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار ‏إليها

فى المادة (7) من هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات ‏التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو ‏القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة ‏تنفيذاً له، أياً من الإجراءات الآتية:‏

‏1- توجيه تنبيه.‏

‏2- الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات ‏تصحيحية خلال مدة محددة.‏

‏3- منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة ‏لا تجاوز سنة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ‏تنفيذ ذلك.‏

(المادة الثانية)

تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول" بكلمة ‏‏"الأموال" أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال ‏المشار إليه، كما تستبدل كلمة "فوراً" بعبارة "على ‏وجه السرعة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (8) ‏من ذات القانون.

‏(المادة الثالثة)‏

يُضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار ‏إليه مواد ونصوص جديدة بأرقام (1/بند ي) ، (9 مكرراً)، (14 مكرراً)، (14 مكرراً/ 1)، (17 مكرراً)، (18 مكرراً)، (18 مكرراً/1)، (18 مكرراً/ 2)، (18 مكرراً/ 3)، نصوصها الآتية:‏

مادة (1 بند/ ى):‏

(ى) الجهات:

الجهات المعنية بمكافحة غسل ‏الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل ‏الإرهاب التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا ‏القانون.‏

مادة (9 مكرراً):‏

تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه، ‏بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة ‏نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ‏كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏

مادة (14 مكرراً):‏

يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

Advertisements

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات . فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

مادة (14 مكرراً -1):‏

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ‏وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا ‏تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين ‏العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) ‏من هذا القانون.‏

وفى جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء ‏محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط ‏حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.‏

مادة (17 مكرراً):‏

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ‏يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى، بحسب ‏الأحوال، بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء ‏الوحدة، عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر ‏بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو ‏الحجز، بهدف منع التصرف فى الأموال أو الأصول ذات ‏الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ‏المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.‏

ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة ‏الأولى من هذه المادة، والتظلم منها أحكام المواد ‏من 208 مكرراً (أ) إلى 208 مكرراً (هـ) من قانون ‏الإجراءات الجنائية.‏

مادة (18 مكرراً):‏

تلتزم الجهات، بشكل تلقائى أو بناءً على ‏طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى، بتوفير ‏أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة ‏غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو ‏تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ‏الأساسية للنظام القانونى فى الدولة، ويضمن الحفاظ ‏على سرية ذلك التعاون.‏

مادة (18 مكرراً-1):‏

تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى ‏تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال ‏جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ‏أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طُلبت من أجله، ما ‏لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك ‏من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها ‏المعلومات، ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد ‏السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب ‏باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والآثار ‏المترتبة على ذلك على النحو الذى تحدده اللائحة ‏التنفيذية لهذا القانون.‏

‏مادة (18 مكرراً -2):‏

لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية ‏المتبادلة استناداً إلى أحكام السرية الملزمة ‏للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على ‏أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ‏الأساسية للنظام القانونى فى الدولة.‏

مادة (18 مكرراً -3):‏

يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن ‏الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر ‏ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها، وذلك ‏بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى ‏فى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة ‏التنفيذية لهذا القانون.‏

‏(المادة الرابعة)‏

تُضاف عبارة "والجرائم الأصلية المرتبطة" ‏بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة فى المادة (18) من ‏قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه .‏

‏(المادة الخامسة)‏

تحذف الفقرة الرابعة من المادة (12) من ‏قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.‏

‏(المادة السادسة)‏

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به ‏من اليوم التالى لتاريخ نشره.‏