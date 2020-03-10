"الخارجية": استئناف الرحلات بين الرياض والقاهرة خاص بعودة السعوديين فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

علقت وزارة الخارجية المصرية، على البيان الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر.

وأعلنت السفارة السعودية في القاهرة، تمكين الزائرين من العودة إلى المملكة يومي 10 و11 مارس الجاري.

وأضافت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل "فيس بوك"، أنه بالاستفسار من السلطات السعودية المعنية، أوضحت أن المقصود بذلك هو عودة المواطنين السعوديين فقط، المتواجدين بمصر إلى المملكة العربية السعودية؛ مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بالمواطنين المصريين.

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