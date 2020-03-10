أعلنت السفارة السعودية في مصر عن استئناف الرحلات بين المملكة ومصر اليوم الثلاثاء، وغدا وفق جداولها المعتادة.
وجاء في بيان أوردته السفارة السعودية بالقاهرة " نود إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكةومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس ليومي الثلاثاء والأربعاء 1٠-11 مارس ، وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة ، ويمكن للمواطنين الكرام التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر".
وكانت الحكومة السعودية قد قررت الاثنين تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق وذلك لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تستأنف الرحلات الجوية بين المملكة ومصر بعد قرار الإيقاف بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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