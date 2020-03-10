جثث في الشوارع.. هذا ما فعله كورونا بالإيرانيين “فيديو”

تنتشر في شوارع إيران جثث متبعثرة تعود لضحايا فيروس كورونا المستجد، بينما ترتفع أعداد الإصابات والوفيات كل ساعة بشكل يضغط بقوة على النظام الصحي المتهالك أصلاً، فيما يتم توسيع بعض المقابر. وفي ظل كل هذه الظروف، يشعر المواطن الإيراني أن لا أمل في الأفق.

وانتشرت في الساعات الماضية مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الظروف الصعبة التي يواجهها الإيرانيون.

وأظهر فيديو رجلاً ممدداً على الرصيف في أحد شوارع مدينة ساري في شمال إيران، بينما قال المصور إن فيروس كورونا قد فتك بالرجل. وبدا الرجل وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، في ظل غياب أي سيارة إسعاف وأحد يمد له يد العون، خوفاً من العدوى.

كما تم تداول فيديو آخر من داخل مدينة قم. وفي الفيديو يروي المصور أنه فقد أمه بسبب فيروس كورونا، كما أنه حُرم من أن يحضنها للمرة الأخيرة. وكان الرجل يصور الفيديو وهو يتجول في شوارع قم ويجهش بالبكاء. ووجّه الرجل سيلاً من الانتقادات للمرشد الإيراني علي خامنئي ولرئيس الجمهورية حسن روحاني وللتلفزيون الإيراني، متهماً إياهم بالكذب. وأكد الرجل أن الجثث تتكدس في مدينة قم على بعضها بعضا، وذلك بسبب رغبة المسؤولين بإخفاء انتشار الفيروس.