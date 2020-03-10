تونس تعلق رحلاتها مع إيطاليا بسبب “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مارس 2020 02:14 صباحاً - مشاركة قال وزير الصحة التونسي، الاثنين، إن تونس علقت كل الرحلات الجوية والبحرية من إيطاليا وإليها باستثناء روما في خطوة تسعى للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى خمسة أشخاص. وأضاف عبد اللطيف المكي أن الحكومة قررت تقديم العطل المدرسية بثلاثة أيام لتكون يوم الخميس المقبل. كما قررت تقليص الرحلات البحرية القادمة من مرسيليا الفرنسية من ثلاث رحلات أسبوعيا إلى رحلة واحدة.

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