العراق .. إغلاق محافظة النجف لمنع انتشار فيروس كورونا

أفادت وكالة الأنباء العراقية، الاثنين، أن السلطات أمرت بإغلاق محافظة النجف أمام غير المقيمين، بدءا من الأربعاء ولمدة أسبوع لمنع انتشار فيروس كورونا.
وكانت دائرة الصحة في محافظة كربلاء وسط العراق، المجاورة للنجف، قد أعلنت الاثنين، تسجيل إصابة ثالثة بفيروس “كورونا” المستجد.
واتخذت السلطات العراقية عددا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس، حيث قررت خلية الأزمة تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس.
ويخشى العراق، الذي يعاني نقصا مزمنا في الأطباء والأدوية والمستشفيات، انتشار المرض في أماكن الأضرحة والمقامات الشيعية التي يقصدها ملايين الزوار، خصوصا من إيران.
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