ليرتفع الإجمالي لـ20 حالة.. السعودية تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء الاثنين، عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل مجموع الحالات المصابة إلى 20 حالة.

وذكرت الوزارة أن 3 حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية أنهم يحملون فيروس كورونا المستجد وقد تم تحويلهم في حينه للعزل في إحدى مستشفيات المنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية، وتم وضعه في العزل، وجرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

وأضافت أن الحالة الخامسة لرجل مصري ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، وقد تم وضعه في العزل في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة، كما جرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم

وذكرت الوزارة أنه بالحالات الخمس الجديدة يصبح مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 20 حالة.

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وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا، وجاري التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة في السعودية.

وأهابت الصحة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا، أن يتواصل فورا مع مركز تواصل الصحة (937) للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما دعت إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.