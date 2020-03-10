فيروس “كورونا”..ارتفاع عدد الوفيات والإصابات اليوم الإثنين في عدد من بلدان العالم

أعلنت عدد من الدول عن حصيلة جديد بشأن فيروس “كورونا”، المستجد، حيث أعلنت إيطاليا، عن تسجيلها

97 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 463 حالة ، وفق حصيلة جديدة نشرتها اليوم الاثنين هيئة الوقاية المدنية.

وذكر رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، أن لومبارديا بمنطقة “ميلانو” تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 333 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس في أنحاء مختلفة بإيطاليا 9172 إصابة .

كما أعلن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، اليوم الاثنين، تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع عدد المصابين إلى 321 شخصا في هذا البلد

وقال المعهد في بيان إن منطقة “برابانت” سجلت أعلى عدد من المصابين، ب 134 حالة، تليها “اوتريخت” ب 52 حالة.

وأضاف المعهد المذكور، بهولندا، أن 150 شخصا كانوا قد أصيبوا بالفيروس خارج هولندا إذ كان معظمهم في إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإيران وأستراليا وبريطانيا والصين.

بدورها، أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، ما يرفع اجمالي الإصابات المؤكدة إلى 319 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية، في بيان أنها، فحصت حتى صباح اليوم الاثنين، أكثر من 5ر23 ألف شخص.

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وأضافت أن معظم حالات الإصابات المسجلة اكتشفت في إنجلترا وبلغت 280 حالة 61 إصابة منها في العاصمة لندن.

وبالنسبة للدنمارك، فقد أفادت السلطات الدنماركية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وكالة السلامة الدنماركية، أنه تم فحص 1022 شخصا للكشف عن الإصابة، بينما يخضع 770 شخصا للحجر الصحي.

علاوة على ذلك، أعلن مسؤول الصحة في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد أمس، وهي لشخص بدار للمسنين.

وقال مسؤول الصحة في المقاطعة، بوني هنري، في تصريح صحفي، “نعلن بحزن أن أحد نزلاء مركز العناية الصحية في لين فالي توفي مساء أمس بعد إصابته بفيروس كوفيد-19”.

وقطر هي الأخرى، كشفت اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد الى 18 حالة، بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة.

وأوضح مسؤولون بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، أن الحالات الثلاث المؤكدة الجديدة هي لوافدين كانوا مخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عنها أمس، والتي كانت هي الأخرى لوافدين.