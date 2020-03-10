أكثر من ألف إصابة بكورونا في إسبانيا ومدريد تغلق المدارس

أحصت إسبانيا 28 وفاة بفيروس كورونا المستجد وإصابة 1204 أشخاص وفق حصيلة أدلت بها وزارة الصحة مساء الإثنين لافتة الى اغلاق المدارس والجامعات في مدريد.

وقالت السلطات أن مدريد ومدينتين في إقليم الباسك (شمال) احداهما فيتوريا عاصمة الاقليم هي أبرز بؤر الوباء.

وقال وزير الصحة سلفادور ايلا الاثنين أن الارقام “تظهر أن المرض ينتشر بسرعة”، موضحا أن هذا الامر بدأ خصوصا مساء الأحد.

وأضاف أنه سيتم إغلاق المدارس ودور الحضانة والجامعات في منطقة مدريد وفي فيتوريا ولاباستيدا باقليم الباسك.

كذلك، ستجري مباراة كرة القدم بين ناديي اشبيلية وروما الخميس في إطار بطولة “يوروبا ليغ” من دون جمهور.