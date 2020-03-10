أحمجيق: تقرير ”CNDH” تضمن مغالطات وإفتراءات وسنرد عليه

على خلفية التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول “حراك الريف”، تحت عنوان “تقرير إحتجاجات الحسيمة”؛ قال المعتقل نبيل احمجيق، على خلفية “حراك الريف”، والمحكوم عليه ب20 سنة سجنا نافذا، إنه “سيرد على ما أسماه “مغالطات وإفتراءات” الذي يتضمنها التقرير”، بحسب ما أعلن عنه شقيقه.

وأوضح محمد احمجيق، شقيق نبيل، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، مساء الإثنين، أن شقيقه إطلع على بعض الملاحظات الأولية لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان “.

وأضاف احمجيق، أنه “وبعد تواصله مع شقيقة عبر الهاتف، أصر له نبيل أنه سيرد على المغالطات والإفتراءات التي ذهب إليها التقرير المنحاز للرواية الأمنية ريثما يطلع عليه بشكل كامل”.

وأشار محمد احمجيق، إلى أن “شقيقه نبيل بالكاد يتكلم نتيجة مضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه والذي وصل اليوم لعشرين يوما”.

ويشار إلى أن التقرير المذكور الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأحد، خلف جدلا واسعا بين عائلات معتقلي “حراك الريف” ونشطاء، مشددين على أنه “غير منصف ويضم مغالطات”.