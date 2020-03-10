تطوان.. شهرين حبسا نافذا لشاب نشر إشاعة فيروس كورونا في “فايسبوك”

أدانت غرفة الجنح التلبسية في ابتدائية تطوان، اليوم الاثنين، شابا بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية نشر فيديو يدعي فيه انتشار فيروس كورونا المستجد بالمدينة ذاتها.

وكان الشاب “ا.ي” البالغ من العمر 26عاما، القاطن بحي خندق الزربوح، قد نشر في شهر فبراير الماضي، فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” يدعي فيه انتشار الفيروس المستجد، والتسبب في وفاة شخصين على حد تعبيره.

وطالب الشاب من المواطنين، اتخاذ الحيطة والحذر، مؤكدا على ضرورة شراء الكمامات لحماية أنفسهم.

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واسترسل الشاب حديثه، أن المسؤولين يتكتمون على انتشار الفيروس المستجد، فيما حذر السياح والزوار من الدخول إلى المدينة.

وفور انتشر الفيديو على نطاق واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أوقفت المصالح الأمنية بتطوان الشاب، وأحالته على النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم، بإهانة منظمة ونشر خبر زائف من شأنه، إثارة البلبلة، ونشر ادعاءات كاذبة عبر الوسائل المعلوماتية.