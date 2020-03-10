الضفة الغربية: عدد الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 26

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الحكومة الفلسطينية، منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 26 حالة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن نتائج الفحوصات المخبرية التي صدرت عن المختبر المركزي لوزارة الصحة، أظهرت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع أعداد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 26 حالة حتى الساعة 12:00 من منتصف ليل اليوم الاثنين، منها حالة واحدة سجلت في ضاحية ارتاح في طولكرم، أما باقي الحالات فقد تم تسجيلها في محافظة بيت لحم.

وأجرى مختبر الصحة المركزي يوم الإثنين، 261 فحصًا على عينات مشتبه بإصابتها بالفيروس من مختلف المحافظات، حيث تبين أنها سليمة وخالية من المرض، باستثناء الإصابات السبع التي تم تسجيلها اليوم.

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وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء فحص ورصد فيروس كورونا المستجد في فلسطين 1225 فحصًا، كانت جميعها سلبية (خالية من المرض) باستثناء 26 حالة تبين إصابتها بالفيروس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، مساء الإثنين، إغلاق معبر "الكرامة"، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، أمام المغادرين فقط، حتى إشعار آخر، في إطار التدابير المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت إدارة المعابر، في بيان، إن "حركة القادمين إلى الضفة الغربية عبر المعبر، ستبقى كما هي عليه". ويأتي القرار في إطار خطوات اتخذتها السلطة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.