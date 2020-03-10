"المشتركة" تلتقي "كاحول لافان" الثلاثاء ودعوة للتجمع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يلتقي وفد من القائمة المشتركة، الثلاثاء، مع وفد المفاوضات عن "كاحول لافان"، فيما سيقرر التجمع الوطني الديمقراطي مشاركته من عدمها نهار الثلاثاء.

وعلم موقع "عرب 48" أن رئيس قائمة التجمع النائب إمطانس شحادة، تلقى دعوة عبر الهاتف من أحد أعضاء طاقم مفاوضات "كاحول لافان" للمشاركة في الجلسة المقررة الثلاثاء.

ورفض النائب شحادة تأكيد صحة الدعوة أو نفيها، لكنه أكد عقد الجلسة الثلاثاء مع طاقم مفاوضات "كاحول لافان"، مشيرًا إلى أن موعدها لم يحدد بعد، وشدد على أن التجمع لم يصدر قراره بعد حول مسألة المشاركة.

وعلم "عرب 48" أن جلسة الثلاثاء ستكون أولية تمهيدا لانطلاق المفاوضات، لتحدد المشتركة وجهتها خلال عملية التفاوض بناء على هذه جلسة.

ووفقًا للمصادر فإن الجلسة الأولى ستبحث مسألة رئاسة الكنيست وما بات يعرف بـ"قانون نتنياهو" ومسألة التوصية على رئيس قائمة "كاحول لافان" بيني غانتس، لتكليفه بتشكيل حكومة، ولن تبحث في هذه المرحلة موضوع حكومة الأقلية.

وأشارت المصادر إلى أن وفد "كاحول لافان" سيضم كل من آفي نيسانكورين وعوفر شيلح، فيما لم تتضح بعد هوية الوفد الذي سيمثل القائمة المشتركة، علما بأن المركبات الأربعة للقائمة المشتركة عقدت اجتماعا مساء الإثنين استمر حتى قرابة منتصف الليل.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى غانتس اتصالات هاتفية مع قيادات القائمة المشتركة باستثناء حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث تحدث مع رئيس القائمة، أيمن عودة، ورئيس كتلة المشتركة، أحمد طيبي، ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس.

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وكرر غانتس خلال اتصالاته الهاتفية اعتزامه تشكيل حكومة "تخدم جميع المواطنين في إسرائيل يهودا وعربا، وسعيه لمنع جر البلاد لانتخابات رابعة"، وفق ما جاء في بيان صدر عنه.

وفي تعليقه على البيان الذي صدر عن "كاحول لافان"، قال شحادة، في تغريدة على "تويتر": "لم أنتظر مكالمة هاتفية من غانتس ولم أتفاجأ عندما لم أتلقاها"، وأضاف "أنا أمثل حزبًا له جمهور عريض من الناخبين، وهو جزء من القائمة المشتركة، وسيبقى كذلك".

وشدد على أنه "إننا نتصرف فقط من أجل تحقيق مصالح ناخبينا، أولاً وقبل كل شيء لإسقاط نتنياهو والسياسات العنصرية التي يقودها".

بدوره، اعتبر رئيس القائمة المشتركة، عودة على أن عدم توجه غانتس للنائب شحادة "تصرّف مرفوض من قبلنا!". وذكر أنه بادر للاتصال بغانتس وتحدث معه بـ"حدة ووضوح أن هذا النهج مرفوض كليًّا، ولن يجد منا شريكًا لهذا النهج".

واعتبر عودة أن القائمة المشتركة حصلت على 15 مقعدًا بفضل "وحدتنا ووجود أربعة أحزاب. المسار هنا ليس أقلّ أهمية من الجوهر. هذا الأسبوع أكثر من أي وقت نتصرّف كوحدة، ولا نقبل لأي شخص وأولهم غانتس أن يفرِّق بيننا".

في المقابل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في "المشتركة"، أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع رسمي بين ممثلي ‘كاحول لافان‘ وممثلي مركبات المشتركة الثلاثاء"، واصفًا الخطوة بـ"السابقة المهمة".