شركات الطيران الإسرائيلية تلغي رحلاتها الدولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألغت شركة الطيران الإسرائيلية "أركيا" جميع رحلاتها الدولية مؤقتًا، كما أعلنت شركة الخطوط الجوية "يسرائير" إلغاء الرحلات الدولية بداية من الأسبوع المقبل وحتى نهاية شهر آذار/ مارس الجاري، بسبب تعليمات الحجر الجديدة والصارمة لجميع العائدين من الخارج.

فيما قلصت شركة "إل عال" من عدد رحلاتها للخارج بشكل كبير وأعلنت مساء اليوم ،عقب جلسة مداولات في الهيئة الإدارية أن "شركة إل عال ترى في ضرورة قسوى في الحفاظ على الخطوط الجوية من وإلى إسرائيل حتى في حالات الطوارئ، وبالتالي ستواصل تشغيل الرحلات الجوية إلى أميركا وأوروبا وأفريقيا، حسب الطلب والحاجة".

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإثنين، أنّ كلّ شخص يدخل إلى البلاد سيفرض عليه من الآن فصاعدًا حجر صحّي لمدة أسبوعين، وذلك بهدف تجنب تفشي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد. وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت قيودًا على المسافرين الآتين من إيطاليا، أكبر موطن للوباء بعد الصين، بالإضافة إلى 13 دولة أخرى بينها فرنسا.

على صلة، ذكر تقرير صحافي أن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، ضغط على نتنياهو، خلال محادثة هاتفية، ودفعه لفرض الحجر الصحي على القادمين جميع أنحاء العالم. وأوضح التقرير أن بنس شدد خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو على أن البيت الأبيض سيعتبر إصدار تعليمات بالحجر على القادمين من الولايات المتحدة الأميركية حصرًا، إساءة.

ولفت تقرير للقناة 13 الإسرائيلية أن بنس، المسؤول الأول في البيت الأبيض عن ملف مكافحة الفيروس، طالب من نتنياهو تجنب التركيز على الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية أخرى، وتوسيع الحجر الصحي ليشمل العائدين من كافة دول العالم.

واقترح بنس على نتنياهو في ما يتعلق بمسألة الحجر، بحسب ما نقلت القناة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والبيت الأبيض، أن يوسع القرار ليشمل جميع أنحاء العالم، أو على حد تعبيره باللغة الإنجليزية Go Global.

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وذكر المصدر أن بنس "أوضح لنتنياهو أنه يتفهم الوضع الذي تعيشه إسرائيل، لكن التركيز فقط على الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى، فيما يتعلق بفرض الحجر، لن يتم تقبله جيدًا في الولايات المتحدة".

وشدد بنس، خلال محادثة هاتفية مع نتنياهو، أنه إذا كانت السياسة الجديدة تنطبق على جميع دول العالم، فلن تواجه إدارة ترامب أي مشكلة في ذلك.

وأشار مسؤولون رفيعون في الحكومة الإسرائيلية إلى أن رسالة بنس عززت دعم نتنياهو للسياسة التي اقترحتها وزارة الصحة بفرض الحجر المنزلي على جميع الإسرائيليين الذين عادوا من خارج البلاد، بغض النظر عن البلد الذي وصلوا منه.

وقال نتنياهو في شريط مصوّر بث على حسابه على موقع تويتر "بعد يوم من المباحثات الصعبة، اتخذنا قرارا: جميع من يصلون إلى إسرائيل من الخارج سيتم وضعهم في الحجر طوال 14 يومًا". وأضاف "هذا القرار سيظل ساريا لمدة أسبوعين"، مشيرًا إلى أنه "سيتمّ اتخاذ قرارات لدعم الاقتصاد الإسرائيلي".

وحتّى الآن، بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد 50 شخصًا، بحسب آخر حصيلة أعلنتها السلطات الإسرائيلية. من جهتها أكّدت السلطات الفلسطينية إصابة 25 شخصًا بالفيروس وأعلنت حال الطوارئ الصحية في 5 آذار/مارس لمدة 30 يومًا.

وتأتي هذه القيود على المسافرين الآتين إلى البلاد قبل شهر من عيد الفصح اليهودي، الذي يصادف هذا العام في الـ8 نيسان/ أبريل. وفي العادة يسافر عشرات آلاف من الإسرائيليين إلى الخارج خلال الإجازة الرسمية في فترة العيد.