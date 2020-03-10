شكرا لقرائتكم خبر عن بنس: لا نعلم إذا خضع «ترمب» لفحص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس الإثنين أنّه لا يعلم ما إذا كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد خضع لفحص فيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعد إعلان عدد من أعضاء الكونغرس المقرّبين من الرئيس أنّهم خالطوا أناساً تبيّن لاحقاً أنهم مصابون بالفيروس.

وردّاً على سؤال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض قال بنس "بصراحة لا أعرف الجواب على هذا السؤال"، مضيفاً "سنزوّدكم سريعاً جداً بالجواب من جانب طبيب البيت الأبيض".