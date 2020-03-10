شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: تدابير اقتصادية لتعويض الضرر الناجم عن تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيصدر إعلانا "كبيرا" اليوم الثلاثاء بشأن التدابير الاقتصادية الرامية إلى المساعدة في تعويض العواقب السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ويمكن أن يشمل ذلك تخفيضات ضريبية محتملة على الرواتب ومساعدة من يتلقون أجورهم بالساعة.

وقال ترامب للصحفيين إنه يدرس أيضا تقديم قروض للمشروعات الصغيرة إلى جانب النظر في تدابير تجاه شركات الطيران وشركات السفن السياحية والفنادق.

وقال ترامب إن الإعلان سيصدر اليوم الثلاثاء بعد أن يعقد اجتماعات مع المشرعين في الكونجرس. وبالإضافة إلى ذلك، هناك خطط للبيت الأبيض لعقد اجتماعات مع مسؤولي المستشفيات وشركات الرعاية الصحية والتأمين.

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وأضاف: "الشيء الرئيسي هو أننا نهتم بالشعب الأمريكي".

يأتي هذا الإعلان وسط ضغوط متزايدة على البيت الأبيض، حيث انخفض مؤشر "ستاندارد أند بورز 500" بأكثر من 18% عن أعلى مستوياته التي بلغها في فبراير، وكذلك القلق على الشركات والصناعات الرئيسية والعمال الذين يمكن أن يتعرضوا لخطر فقدان رواتبهم.

وهناك مخاوف في الولايات المتحدة من إمكانية أن يعمل الأشخاص وهم مصابون بالمرض خشية فقدان وظائفهم.